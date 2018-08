DELFI SAKSAMAAL | Päevakommentaar: kolme mehe lahing, ülejäänud B-divisjonis

Just eile kuulutas Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen, et ülalmainitud trio on MM-sarjas ainsad, kes võivad võita kõigil rallidel. Ent ometi oleks oodanud, et keegi ülejäänutest – miks mitte Jari-Matti Latvala (oskab ju asfaldil sõita küll) või Dani Sordo (Saksamaa ralli tšempion anno 2013) – triole konkurentsi pakuks. Aga ei midagi. Neljas mees, Elfyn Evans, on kolmandast, Neuville’ist, maas 10,4 sekundit.

„Iga auto toob rajale sodi ja tagumistel on keerulisem. Ent praegused tulemused peegeldavad MM-sarja seisu ja näitavad ilmselt üldist tendentsi,” kommenteeris Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.

Mure on aga selles, et kedagi oleks hädasti vaja veel Neuville’i ette temalt punkte röövima, kui arvestada lahingut tšempionitiitli pärast. Belglane oli pärastlõunal kesine, seega oleks tore, kuid Latvala ja miks mitte ka Evans temast mööda saaks. Aga ikkagi on kolmik kokkuvõttes teistest üle.