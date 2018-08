DELFI SAKSAMAAL | Ott Tänak: see oli mu elu raskeim võit!

"Väga raske nädalavahetus. See võit oli elu raskeim. Sebastien Ogieriga käis esimesest katsest alates äge võitlus. Ta surus nii kõvasti, ning kui Ogier kulle kuklasse hingab, pole sugugi hea," lausus päevakangelane.

"Laupäeva hommikul ei leidnud autoga klappi ja pidin end tõsiselt kokku võtma ja suruma täiega. Lõunapausi ajal sai auto paremaks ja ma taastasin enesekindluse. Aga kõva pinge ol kogu aeg peal. Ei tea, mis oleks juhtunud, kui Ogier poleks viga teinud ja rehvi lõhkunud. Pärast seda oli mul juba pingelangus."

Tänakul jäi vaid 0,1 sekundit puudu, et võtta nädalavahetusest maksimumpunktid. Just nii napilt jäi ta punktikatsel alla Ogierile. "Punktikatsel tegin mis suutsin, kuid ohtlikes kohtades hoidsin end tagasi. See tõigi Ogier'le 0,1 sekundilise võidu - ta on õnnelik tüüp, tuleb öelda," sõnas Tänak.

Sarja üldliidrist Thierry Neuville'ist jääb Tänak neli etappi enne hooaja lõppu maha 46 ja Ogierist 25 punktiga. Eestlane ei salga, et eesmärk on endiselt MM-tiitel: "Olen vahet Thierry Neuvilliga kõvasti vähendanud, ent see on endiselt suur. Mis tähendab, et enne oli vahe väga suur. Jätkan endiselt - võtan ralli ralli haaval. Aga vähemalt liigun meistritiitlit silmas pidades õiges suunas."