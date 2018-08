"Hommikul oli kõvs võitlus, aga praegu on vahe järgmisega niivõrd suur, et saame võtta asju rahulikumalt," rääkis Tänak, kes jäi oma laupäevaga mõistagi rahule.

"Homme sõidan samuti varuga. Punktikatsel ei tundu reaalne, et me sealt midagi suurt saaks - stardime viimasena ja selleks ajaks on rada juba piisavalt kruusane. Tegu on katsega, mida läbitakse ainult ühe korra - kui sellel oleks kaks läbimist, toodaks juba esimesel korral piisavalt sodi rajale, et see nii suurt vahet ei tekitaks."