„Tänak on istunud Toyotas peaaegu aasta ja talle pole selle autoga sõitmine mingi probleem. Ta tunneb autot nagu oma taskut,” kuulutas Ogier.

Samas vihjas Ogier, et Toyota oleks magus töökoht temalegi: „Istuksin meeleldi ise sel nädalavahetusel Toyotas. Õigemini istuksin seal, millal iganes.”

Ogier vestles reede õhtul pikalt Toyota meeskonna pealiku Tommi Mäkineniga. „Õnnitlesin teda ja palusin, et ta auto mootorit enam ei arendaks, see on niigi võimas,” selgitas Ogier.