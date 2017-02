Täna lõppenud Rootsi autoralli MM-sarja etapi võitis soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) meie Ott Tänaku (M-Sport) ees. Õnnelik soomlane võrdles tänast triumfi oma 2008. aasta esimese etapivõiduga.

"Tunne on suurepärane! See võit on isiklikus plaanis võrreldav mu esimese triumfiga siin 2008. aastal (Latvalast sai tol hetkel aegade noorim rallivõitja - ta oli vaid 22-aastane), kui see tuli mulle suure üllatusena. Nii seegi kord - ausalt öeldes olin kindel, et Ott läheb minust täna mööda. Ta eile lihtsalt lendas!" sõnas Latvala võistlusjärgses usutluses.

"Mul oli täna hommikul hea tunne ja tingimusedki sobisid paremini kui eile, aga et kohe avakatsel nii palju teisi edestasin, oli üllatus," rääkis Latvala, kelle edu kasvas 16. katsega seitsme sekundi võrra.

"Viimase katse eel läksin rääkima Tommiga (Toyota tiimi juht, eksmaailmameister Tommi Mäkinen). Ütlesin, et lähen esikohta kindlustama, mille peale tema vastas nii: "Ei-ei, sa lähed ja sõidad täpselt samamoodi nagu oled kogu senise ralli sõitnud." Alustasingi katset selliste mõtetega ja tundsin ühel hetkel, et ma võingi vist siit boonuspunkte teenida. Lõpuks õnnestus kogu kiiruskatse võita ja ralli suisa 30 punktiga lõpetada!"

"Minu jaoks on Toyotasse tulemine ja praegune edu väga eriline. Eelmise aasta teises pooles hakkasid mu tulemused langema ja sellega koos kadus ka enesekindlus. Ent pärast Toyota MM-sarjaga taasliitumist ja nendega ühinemist tõusis mu motivatsioon meeletult! Meil on nii hea sisekliima tiimis. Ja nüüd olen tõusnud ka sõitjana tagasi sinna, kus kunagi aastate eest olin. Aga Mehhikos läheb meil sealsete kõrgustega kindlasti keerulisemaks," lisas Latvala.