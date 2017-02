Homses Eesti Päevalehes ilmub pikem intervjuu M-Spordi rallitiimis Ott Tänaku ja Martin Järveoja personaalse insenerina tegutseva inglase Lewis Alleniga. Avaldame siinkohal paar küsimust antud usutlusest.

Ott on näidanud hooaja alguses suurepärast kiirust, ent kas on olemas mingid selged nüansid, milles ta oma tiimikaaslasele, neljakordsele maailmameistrile Sebastien Ogier’le veel alla jääb?

Rallis loevad väga palju kogemused. Siin ei piisa üksnes sellest, et istud autosse ja vajutad gaasi. Siin on nii palju pisidetaile – alustades sõidustrateegiast ja lõpetades füüsilise vormiga -, mis mõjutavad lõpptulemust. Ma ei saa siiski öelda, et Sebastien on milleski selgelt parem kui Ott. Peame arvestama, millistes oludes Ott mullu tegutses. Ta oli mitmetel rallidel – muuhulgas Poolas – kohati kiireim mees ja meie kui auto arendajate mõistes tegi ta seda vana autoga! Seepärast olid need tulemused ka eriti muljetavaldavad inseneride jaoks.

Ka uue hooaja esimesel rallil Monte Carlos, mis ei kuulu kindlasti Oti lemmikute hulka, oli ta stabiilselt kiire, nagu nüüdki juba palju sobivamatel Rootsi teedel. See kinnitab, et ta on väga hea sõitja.

Kuidas sulle isiklikus plaanis Otiga koostöö sobib?

Ta on väga humoorikas tüüp! Jah, Otil on enamjaolt tõsine nägu peas ja mõned võivad öelda, et ta näeb välja suisa kuri, kuid tegelikult on tihti tema sisemist naeratust ka õrnalt suunurkade kerkimisest näha. Tahaksin ka Martinit (Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja – toim) kiita! Ta ei osanud ilmselt veel hiljuti ettegi kujutada, et töötab sel hooajal maailma ühe kiirema rallimehe kaardilugejana, kuid mulle tundub, et ta on hoolimata teravaimas tipus sõitmise kogemuse puudumisest väga kiiresti Oti kõrval kohanenud. Ta teeb kõike korrektselt ja aitab Otil tuju üleval hoida.