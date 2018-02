DELFI ROOTSIS | Tänak: teine ring tuleb esimesest hullem

Rootsi ralli avapäeval teise autona rajal olevat Ott Tänakut ja Martin Järveoja ootab kiiruskatsete teistkordsel läbimisel erakordselt raske katsumus.

Keeruline oli juba varahommikul, kui taevast langev lumi muutis ees sõitvatel autodel raja läbimise keeruliseks. Nelja kiiruskaste järel asub Tänak alles 7. kohal. Veel hullemaks pidi aga asi minema.

„Kiiruskatsete teine läbimine saab olema keerulisem kui esimene. Väikesed autod on vahepeal läbi sõitnud, aga nende jaoks on WRC-masinate poolt ette sõidetud sõidujälg vale ja nii nad sõidavad kord üks külg ees, kord teine,“ selgitas Tänak. Kiiruskatseid teist korda läbivad WRC-masinad peavad aga tekitama lumepudrusel teel uue sõidujälje. Mida eespool sõidad, seda keerulisem.

Samas on eestlastel vaja tõsiselt pingutada, et tagada endale homseks soodsam stardipositsioon. Ralli teisel päeval sõidetakse ringipööratud järjestuses ning selge eelis on neil, kes täna suudavad olla võimalikult kõrgel positsioonil. „Kui me kohta parandada ei suuda, saame laupäevaks taas halva stardikoha,“ nentis kaardilugeja Martin Järveoja.