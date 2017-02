Tehniliste probleemide käes vaevlev Eesti rallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja hoiab Rootsi MM-rallil nelja kiiruskatse järel viiendat kohta, kaotust liider Jari-Matti Latvalale täpselt 20 sekundit.

29-aastase Tänaku sõnul tekkisid probleemid käigukastiga kolmandal kiiruskatsel.

"Kindlasti ei kaota me Latvalale 20 sekundit üksnes tehnilise probleemi tõttu. See tegi küll sõitmise keerulisemaks, kuid sellest tekkinud kaotus polnud nii märgatav," ei süüdistanud Tänak kogu kaotuses masinat. "Olen kindel, et saame probleemist nüüd tänu mehaanikutele lahti."

Kaardilugeja Järveoja selgitas ka probleemi olemust: "See väljendus selles, et kurvides lülitas auto kohati ise käigu välja. Suurel kiirusel sõites pole aga vabakäiguga kurve võtta just kuigi turvaline," muigas ta.

"Rada on iseenesest okei," lisas Tänak. "Osad kohad on jäisemad, teised jälle lumisemad. Meie stardipositsioon (Tänak stardib igal katsel kolmandana - toim) töötab praegu kenasti."

Täna on jäänud sõita veel neli kiiruskatset.