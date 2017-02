Rootsi MM-ralli kolmandal võistluspäeval kolm esimest kiiruskatset võitnud Ott Tänak saabus hooldusalasse heas meeleolus, kuigi kommentaarides jäi ta endale omaselt siiski üsna tagasihoidlikuks.

"Meil on täna hästi läinud. Päeva avakatsel päris piiri peal sõita ei saanud, kuna kiirused olid liiga suured, aga kaks järgmist katset läbisime puhtalt ja peaaegu maksimaalse kiirusega. Sõita on lihtsam kui eile, mil tuli teed puhastada. Olud on ühtlasemad ja suuri üllatusi pole rajal tekkinud," sõnas kolmandal kohal paiknev Tänak, kes enne ajakirjanike ette saabumist banaaniga keha kinnitas.

Tänak püstitas päeva alguses WRC-sarja kiirusrekordi, läbides 31,6-kilomeetrise katse keskmise kiirusega 137,8 km/h.

"Olud olid sel kiiruskatsel normaalsed, lihtsalt tee oli väga kiire - eriti selliste autodega sõites. Ja palju sirgeid. See peaks olema vist, jah, WRC kõigi aegade kiireim katse. Samas nii suure hooga sõites on raske end mugavalt tunda. Pigem tundsin end ikkagi ebamugavalt," muigas saarlane.

Täna ootab sõitjaid ees veel kaks 15-kilomeetrist katset ja üks 2-kilomeetrine linnakatse. Tänakut lahutab hetkel liidrist, belglasest Thierry Neuville'ist 42 ja teisel kohal paiknevast soomlasest Jari-Matti Latvalast 9,2 sekundit. Pranstlasest meeskonnakaaslane Sebastien Ogier' jääb neljandana eestlasest juba 14,2 sekundi kaugusele.

"Päeva teisel poolel tuleb lume alt välja rohkem kruusa ja seeläbi kuluvad ka rehvid enam. Kilomeetreid on samas vähem, seega probleeme ei tohiks tekkida. Võitlus läheb kindlasti edasi: Rootsis on isegi väikest vahet raske tagasi teha. Saab näha, kas meil õnnestub Jari kinni püüda," lisas Tänak.