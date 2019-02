DELFI ROOTSIS | Rehve säästnud konkurendid tõmbasid eestlastest pikema kõrre

Nelja kiiruskatse järel asub Ken Torn JWRC arvestuses 4. kohal, kaotades rootskasele Tom Kristenssonile 33,8 sekundit. Roland Poom on 6., kaotus liidrile 1.00,3. „Teadsime, et kaotame aega, kuid proovisime teha nii, et kaotus oleks võimalikult väike," märkis koos Kuldar Sikuga sõitev Torn. „Konkurendid läksid hommikul rajale uute rehvidega, meie kasutasuime vanu. Ilmselt võtsid mõned pikema õlekõrre, kui tegid eile testikatsel vaid ühe läbimise. Meie sõitsime kaks korda."

Torni hinnangul on esilagu 30-sekundiline kaotus liidrile normaalne. Rehvide limiteeritud arvust tingitud säästurežiim saab nüüd temagi jaoks läbi ning teiseks ringiks pannakse autole alla konkurentidega sarnaselt uued rehvid. „Tegelikult kaotasime umbes viis või kuus sekundit ka seetõttu, et teisel kiiruskatsel jäi meile ette varem kraavi sõitnud, ent sealt välja pääsenud R5 auto," rääkis ta. „Teisel ringil läheme tegema oma sõitu."

Roland Poom Margus Pahv

Roland Poom kasutas esimest ringi autoga kohanemiseks ja õppimiseks. „Esimesed mehed teevad küll tempot, aga lõhuvad sellega ka autot," tõdes koos Ken Jörveojaga sõitev mees. Oma auto küljest oli detaile kaotanud kõik esikolmiku sõitjad. Seejuures kolmandal kohal asuva Dennis Radströmi autol puudus esistange. Auto lõhkumine pole seejuures odav lõbu. Pärast rallit saadetakse sõitjatele selle eest arve.

Esimest hooaega JWRC-sarjas sõitev Poom kinnitas, et esimesel ringil ühtegi ohtliku momenti polnud. „Viimane kiiruskatse oli autole natuke karm. Nukid kippusid autot loopima, maandudes käisid paugus läbi kere," kirjeldas ta.