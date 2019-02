DELFI ROOTSIS | Pettunud Suninen ja optimistlik Neuville

Hommikul liidrina alustanud Suninen loovutas hommikul esimesel kiiruskatsel liidrikoha Ott Tänakule, kuid oli vaatamata sellele esikoha heitluses. Päeva teisel kiiruskatsel, sõitis ta aga Hagforsi lähedal ühes kurvis lumevalli ja kaotas poolteist minutit.

„Töötad palju nädalaid ühe ralli nimel ning kõik lõppeb ühes kurvis... raske on isegi midagi ütelda," sõnas M-Spordi meeskonnas kihutav Suninen. Hommikuse ringi järel asub ta 8. kohal.

Rootsi ralli teist võistluspäeva 6. ajaga alustanud Neuville liigub aga tõusvas joones. Järgmistel kiiruskatsetel oli ta 2. ja 3. ning see kergitas ta kokkuvõttes 4. kohale. Liider Tänakust jääb ta maha 51,8 sekundit.

„Meie eesmärgiks on 2. koht. Tuleme sellele aina lähemale, vahe on kõigest 18 sekundit," rääkis hooaja avaetapil Monte Carlos samuti teisena lõpetanud Neuville hooldusalasse jõudes ning kinnitas, et tunneb end oma Hyundai roolis mugavalt.

Samas kurtis mullu Rootsis võidutsenud belglane, et tippkiiruseni on raske jõuda ning tempo pole päris nii hea, kui mullu. „Keskendusime rohkem auto pidamise leidmisele, kuid seetõttu on auto kiiretel lõikudel liiga pehme ja liigub liiga kergelt. See omakorda mõjutab enesekindlust," selgitas Neuville.

Kiiruskatsete teisel läbimisel ootab Neuville paremaid tingimusi, kui eile. Ilm on jahedam ning tee ei tohiks muutuda väga pehmeks. Teisel ringil sõidetakse viis kiiruskatset.