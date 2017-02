M-Spordi põhisõitja Ott Tänaku sõnul on keeruline ennustada, milliseid sõitjaid täna algaval Rootsi rallil edu võiks saata.

"Kuna kõik autod on eelmise aastaga võrreldes uued ja sellisel pinnasel pole nendega varem võidu sõidetud, ei oska mina ega ilmselt ka keegi teine veel täpselt öelda, milline masin siin kõige kiiremini liigub. Kindel on see, et avastamist jagub siin kõigile," sõnas Tänak vahetult enne täna pärastlõunal toimunud pressikonverentsi Delfile ja Eesti Päevalehele. Huvi eestlase vastu on mulluse aastaga selgelt kasvanud: fotograafid tegid nii enne kui pärast pressikonverentsi temast pilte, samal ajal kui kõiksugu ajakirjanikud käe pihku torkasid ja edu soovisid.

Hommikusel testikatsel tegutses Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga rahulikult, näidates kaheksandat aega. Kolmest läbimisest kahel ta seejuures lihtsalt kulges finišisse.

"Nüüd on see uus ja veidi tobe reegel, et nende rehvidega, millega sa testikatsel sõidad, tuleb ka rallit alustada. Meie ainus ülesanne oli seal rehve säästa," selgitas saarlane. Rehvid ning nende vastupidavus kujuneb Rootsis ilmselt ka järgneval kolmel päeval põhiteemaks.

29-aastane Tänak tunnistas, et mõistagi liiguvad tema mõtted ralli ajal ka eelmisel laupäeval ilmavalgust näinud pojale, kes on Oti ja tema kaasa Janika teine laps.

"Jah, ega lapse sündi naljalt peast välja saa, kuigi kokkuvõttes tuleb need asjad ikkagi lahus hoida," muigas Tänak.