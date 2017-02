Rootsi MM-rallil teise koha saanud Ott Tänak (M-Sport) sõnas võistlusjärgses usutluses Delfile, et sai esikohaduelli kaotamisest aru juba pühapäeva varahommikul.

"Tundsin kohe tänase esimese katse algusest, et auto ei toimi päris nii nagu peaks. Sellest on kohe aru saada," rääkis Tänak. "Olin tol hetkel pettunud, sest mõistsin, et oleme esikohaduelli kaotanud. Aga tuleb tunnustada ka Jari, kes oli täna taas uskumatult kiire. Meil polnud võimalustki tema löömiseks täna."

Üldiselt jääb Tänak ralliga siiski rahule. "Kokkuvõttes olen tulemuse üle siiski õnnelik. Suutsime stabiilselt hästi sõita ja lõpetasime teisena. Ka hooaja stardiga üleüldiselt jään väga rahule. Tunneme end autos mugavalt ja teame, mida edaspidi tegema peame. Tiim on astunud kahe hooaja vahel suure sammu edasi. Hooaja algus on väga spetsiifiline - ka Mehhiko ralli saab oma hõreda õhuga olema eriline.

Teeme enne Mehhikot kruusal teste. Peame edasi push'ima."