Ott Tänaku (M-Sport) tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes oli MM-sarja avaetapi Monte Carlos võitnud, lõpetas Rootsi ralli kolmandana soomlase Jari-Matti Latvala (Toyota) ja Tänaku järel.

Ogier viskas pressikonverentsil nalja ja ütles, et ta on powerstage'i tulemuste üle õnnelik, sest Latvala läks temast nüüd MM-sarjas mööda ja prantslane ei pea Mehhikos teed puhastama. Tema kaardilugeja Julien Ingrassia ütles aga: "Jari ei jõuagi Mehhikosse, sest me kallasime Sebastieniga talle poodiumil nii palju šampust kaela, et ta on märtsis veel kodus haigevoodis!"

Tänase rallipäeva kohta sõnas Ogier: "Tegin täna kohe esimese katse esimeses kurvis ühe oma karjääri rumalamatest vigadest, kui sõitsin vastu lumevalli. Sellega oli esikohaheitlus minu jaoks läbi. Säästsin seejärel rehve, et powerstage'il boonuspunktide eest võidelda. Kokkuvõttes oli see minu jaoks üks raske, kuid kokkuvõttes ikkagi edukas ralli. Olen 19 punktiga rahul."

Järgmisele etapile mõeldes lisas Ogier: "Ma pole kruusal Fordiga veel sõitnudki, seega Mehhiko saab olema kindlasti huvitav."

Ühtlasi jagas prantslane oma endisele tiimikaaslasele kiidusõnu. "Ma tahaksin Toyotat ja Jari kiita - mul on nende üle tõesti väga hea meel! Olime Jariga neli pikka aastat võistkonnakaaslased, kamraadid. Mul on tõsiselt hea meel näha Latvalat taas naeratamas."