DELFI ROOTSIS | Martin Järveoja: teele võivad tekkida üllatused

„Testikatse näitas, et pidamine on väga hea," kinnitas ta pärast testikatse kolmandat läbimist. „Samas oli juba mitmekordse läbimise järel teel kohti, mis pakkusid üllatusi ja lõid päris kõvasti autost läbi. Selliseid kohti ei oska ette näha."

Järveoja sõnul võivad sarnased kohad tekkida ka ralli „päris" kiiruskatsete teistkordsel läbimisel. „Vähemalt esimese ringi ajad peaksid teed olema väga head. Mullu segasid kõvasti kaarte kahe läbimise vahel sõitnud Historic autod. Vaatame, palju nad seda seekord teevad," arutles ta.

Täna hommikul oli testikatse toimumispaigas Torsbys neli kraadi külma. Temperatuur hakkas aga kiiresti tõusma. Reedel peaks sooja olema juba kuus kraadi, laupäeval kraad vähem. Vihma küll ei ennustata, kuid selline soojus tähendab ikkagi korralikku sula. See aga tähendab, et juba kiiruskatsete esimese läbimise järel võib jää olla kadunud ning sõita tuleb kruusasel pinnasel. Naastrehvidele tähendab see aga surmahoopi.

Rootsi ralli algab täna õhtul Karlstadi hipodroomil sõidetava publikukatsega.