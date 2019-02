DELFI ROOTSIS | Martin Järveoja: saime lumevallidest tuge

„Lumevallid on kõikjal lähedal. Oma Rootsi ralli ajaloo jooksul polegi nii palju vallidelt tuge saanud," sõnas Järveoja. „See on hea tunne, kui hoogu on grammike palju, aga vall toetab. Need pole liiga pehmed, siis võtaks need auto kinni, ega ka liiga kõvad, siis kipuvad nad masinat lõhkuma."

Tänase rallipäeva esimene ring sõideti lumistel ja jäistel teedel, mis rehvi eriti ei kulutanud. Järveoja sõnul oli tegemist tõelise talveralliga. Hooldusalasse jõudes, nägid nad aga fotosid sellest, milline on rada pärast tagapool startinud autode läbimist. Kruus on jää alt välja tulnud ning see hakkab rehve hävitama.

„Kruus tuleb välja ja väikeste autode tehtud jälg pole meie jaoks keeruline," kirjeldas Tänak. „Praegust väikest edu hoida on keeruline, kuid homme võiks sarnaste olude puhul olla võistlus huvitavam. Tänase päeva lõpuks on koht oluline, et saaks homme võimalikult tagant startida."

Ott Tänak Margus Pahv

Nelja kiiruskatse järel edestab Toyotaga sõitev Tänak Fordi roolis istuvat soomlast Teemu Sunineni 5,5 sekundiga. Kolmas on Jari-Matti Latvala (+5,6).