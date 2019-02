DELFI ROOTSIS | Martin Järveoja: niisama tiksumiseks on veel vara

„Niisama tiksumiseks on veel vara. Saame küll olukorda rohkem kontrollida, kuid lisaks kiiruskatsete teistkordsele läbimisele, on ka Karlstadi hipodroomi kiiruskatse ja pimedas sõidetav kiiruskatse... peame säilitama keskendumise," rääkis Järveoja. „Enne oli vahe järgmisega kaks sekundit, nüüd on see 30 sekundit. Sellest vaatenurgast tulebki edasi sõita."

Tänak ja Järveoja juhivad norralase Andreas Mikkelseni ees 33,8 sekundiga, britt Elfin Evans jääb kolmanda maha juba 50,7 sekundit. Eestlaste edu muutus suureks pärast seda, kui nende lähim konkurent Teemu Suninen sõitis lumevalli ja kaotas seal poolteist minutit. Pärast seda võtsid eestlased järgmist kiiruskatset juba rahulikumalt.

„Me ei sõitnud aeglaselt, pigem kontrollivalt," selgitas Järveoja. „Ärevaid hetki pole olnud, püsime ilusasti vallide vahel. Samas võib sellise hooga sõites eksimus väga lihtsalt tulla." Tänak lisas: „Kui selline olukord tekib, siis mäng muutub ja liidrina on võimalik rahulikumalt sõita. Samas on veel väga pikk tee minna."

Hoolduspausi ajal karbistas Torsbys vihma. Sõitjad ennustasid, et teed muutuvad teisel läbimisel pehmeteks ning rõhutasid, et sellega tuleb väga tõsiselt arvestada.