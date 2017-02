M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson leidis täna pärastlõunal enne 13. katse algust paar vaba hetke, et Rootsi ralli senistele sündmustele oma hinnang anda.

Nädala pärast 61. sünnipäeva tähistav Wilson vastab Delfi ja Eesti Päevalehe intervjuusoovile kiire nõusolekuga. Nii võtamegi M-Spordi hubases eesruumis ühe rallimaailma kuulsama mehega istet ja vestleme mõned minutid.

Ott Tänak hoiab Rootsi rallil hetkel kolmandat ja Sebastien Ogier' neljandat kohta. Olete te senise sündmuste käiguga rahul?

Jah, seni võime ralliga igati rahul olla. Muidugi tahaksime rallit juhtida, aga kui vaadata, millist hinda Sebastien (Ogier) ja Ott (Tänak) eile esimese ja kolmandana startides maksid, pole tulemused üldse pahad.

Ott on olnud täna eriti kiire.

Otil oli tõesti fantastiline hommikupoolik. Ta oli kiireim kõigil kolmel katsel ja omab nüüd head võimalust (Jari-Matti) Latvalast mööduda. (Thierry) Neuville'i on nüüd juba keeruline püüda, kuigi ta vähendas natuke vahet ka temaga. Kõik kulgeb Otil seni väga hästi."

Eestlastena tunneme mõistagi rõõmu, et Tänak on olnud Rootsis Ogier'st kiirem, kuid millise pilguga vaatate sellele tõsiasjale otsa teie?

Ott on olnud uue auto arendamise juures esimesest päevast, just nagu Markko (Märtin) oli 2003. aastal seotud Ford Focuse ülesehitamisega. Ja tänu sellele, et Ott on töötanud igapäevaselt inseneride esimese abilisena, tunneb ta end masinas ka mugavalt. (Muigab rahulolevalt.) Tema kiiruskatsete ajad ütlevad meile, et nii tema kui auto töötavad praegu väga hästi.

Ogier' on praeguseks vist juba loobunud Oti püüdmisest?

Ma arvan, et ta surub õhtupoolikul natuke rohkem, et sarnaselt Otile Jari-Mattile järele jõuda. Aga jah, ma olen sellega nõus, et Sebastien on väga tark sõitja ja ta teab, kui väärtuslikud on kõik punktid - kasvõi neljanda koha omad -, kui maailmameistritiitlit silmas pidada.

Järgmine etapp, kaks aastat tagasi Oti üle maailma kuulsaks teinud Mehhiko ralli toimub täpselt kuu aja pärast. Mida vahepealse aja jooksul ära teha jõuab?

Meil on plaanis viiepäevane testiperiood Lõuna-Hispaanias, kus püüame imiteerida Mehhiko ralli tingimusi. Hispaanias pole me küll maapinnast sama kõrgel kui Mehhikos, kuid tänu Fordi uurimiskeskusele ja sealsele kliimakambrile saame ka selles osas vajaliku info kätte. Tegime tegelikult osa sama suunitlusega teste ära juba detsembris Alpides. Loodetavasti kogume nende kruusatestidega palju infot.

Kui kaugel on Fordi võidusõiduautod praegu sellest tasemest, kuhu te tahaksite, et nad hooaja käigus jõuaksid?

Olen rahul sellega, millised nad praegu on, kuid me ei saa paigale seisma jääda. Peame kogu aeg mõtlema, kuidas masinat veel kiiremaks, veel paremaks teha. Teame, et on olemas mõned detailid, millega vaeva nähes muutub auto kindlasti kiiremaks. See ongi meie lähiaja eesmärk. Hooaja edenedes muutub aga auto arendamine üha keerulisemaks. Peame otsima üha sügavamalt, et leida väikeseid asju, mis meile konkurentidega võrreldes edu tooks.

Intervjuud täiendatakse veelgi lähitundidel.