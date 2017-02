Seda, kui suur ettevõtmine on tippmeeskondade jaoks MM-rallil osalemine, arvuti vahendusel rallit jälgides ei adu, tõestab ilmekalt M-Spordi peakokk Pawel Blum.

"Rootsis algavad meie tööpäevad öösel kell 3.30 ja lõpevad õhtul umbes 10-11 ajal. Aga see pole midagi erilist! Monte Carlos venis pikim tööpäev 23,5-tunniseks," ütleb keskealine Blum ja manab näole laia naeratuse. "Jõuan hooldusalasse alati esimesena ja lahkun viimasena."

Kohtume Blumiga hooldusalas M-Spordi n-ö vaba aja ruumis, kus pakutakse kõigile külastajatele - sisse pääsevad siiski vaid ralliga rohkem seotud inimesed, mitte pealtvaatajad - kohvi, teed ja õuna.

Blumi töö pole aga sugugi kohvi ja õuna serveerimine. Pigem meenutab tema töö 24 tundi ööpäevas tegutseva suure restorani juhtimist. Nimelt einestavad sõitjad ja ka enamus tiimi teistest liikmetest kolm korda päevas just Blumi "restoranis", hotellis ei sööda isegi hommikusööki.

"Ma ütleksin nii, et see töö on keeruline, kuid mitte ebameeldiv. Peame näiteks Rootsis valmistama igaks söögikorraks üle 150 eine, sest umbes nii palju inimesi käib meie juurest sel ajal läbi. Päevas teeb see kokku umbes 500 einet."

Päris üksi Blum kõike seda siiski tegema ei pea. Lühikese intervjuu ajal viib ta siinkirjutaja oma ümber maailma reisivasse kööki, kus askeldavad kolm tema abilist. Kõik vajalik on köögis igatahes olemas - ka pliidid, grillahi ja umbes kümne ruutmeetri suurune ruum, kus kraadid külmkapile omaselt nulli lähedal.

"Ja siin asuvad kõik toorained," avab Blum suure telgi ukse ja juhatab mu sisse. "Osa toidust võtsime Inglismaalt kaasa, kuid enamus sai ostetud Torsby lähedal asuvatest poodidest. Siinsed toidukaubad on nüüd kaubast tühjad vist," naerab ta kogustest rääkides.

Rallisõitjad peavad pidama Blumi sõnul tihtipeale dieeti, mistõttu ka Ott Tänak jälgib üsna hoolega, mida sööb.

"Hommikul sööb ta reeglina musta leiba - seda toob talle Eestist meie Bruce Willis (Tänaku füüsilise ettevalmistuse treenerit Tarmo Tiitsu kutsutakse M-Spordis just nii - toim). Leivale paneme peale kaks hästi praetud muna ja kaks peekoniviilu," tutvustab Blum.

"Päeval on Oti menüüs lõhe - ta armastab seda! - koos juurviljade ja/või riisiga. Õhtul on põhirõhk nii Otil kui teistel sõitjatel lihal - olgu see siis kana, sea või kala oma."

Sebastien Ogier'lgi on oma lemmiktoode olemas. "Ta armastab maitsestamata jogurtit, kuid ei söö üldse kala ega kurki!" muigab Blum.