DELFI ROOTSIS | Liider Suninen: kohati tundus kõik isegi liiga kerge

„Olin terve tänase päeva väga rahulik ja kohati tundus kõik isegi liiga kerge," sõnas M-Spordi meeskonnas sõitev Suninen. „Malcolm Wilson ütles lõunapausi ajal, et sõidaksime rahulikult. Püüdsin sõitu nautida ja anda seejuures endast parim. See töötas hästi."

Suninen kerkis oma Ford Fiestaga ralli liidriks kiiruskatsete teisel läbimisel, kui ta sai näiteks võrreldes Ott Tänakuga startida soodsamalt positsioonilt. Enne päeva viimast kiiruskatset juhtis ta Tänaku ees juba 13 sekundiga, kuid andis viimase kiiruskatsega 11 sekundit tagasi. Vaatamata sellele oli ta päevaga rahul.

„Suuri probleeme polnud. Auto töötab hästi ja olen suutnud hoida puhast sõidustiili - see ongi peamine," arutles soomlasena talviste teedega harjunud Suninen. „Tingimused on siin ju tegelikult rasked ning sõitja jaoks ärevust tekitavad. Kuna rada on kitsas, võib lumevallide vahel kergelt eksida. Kui roopast välja satud, oled kohe vesises sulailmas."

Rootsi ralli avapäeva järel edestab Suninen Tänakut kahe sekundiga. Kolmandal kohal asuv Hyundai piloot Andreas Mikkelsen kaotab soomlasele 17,8 sekundit. Laupäeval sõidetakse WRC-sarjas pööratud järjestuses. Seega peaks tänasel kolmel kiiremal mehel olema võrdselt soodne stardipositsioon.