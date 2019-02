DELFI ROOTSIS | Kolmandaks kerkinud Poom: lollusi pole mõtet teha

Poom on Rootsis edenenud tasa ja targu. Liider Dennis Radströmile kaotab ta 3.09,1, teisel kohal olevast Tom Kristenssonist jääb ta maha 1.39,1. Samas on ka lähim jälitaja minuti kaugusel.

„Jätkame oma plaaniga - esimene ring kontrollime legendi, teisel ringil proovime sõita. Seda tegime eile ja teeme ka täna," tutvustas Poom valitud taktikat. „Lollusi pole mõtet teha. Ralli on nagu ralli ikka, kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Nagu näha ees juhtub meestel kogu aeg midagi, isegi siis, kui pole midagi püüda."

Rootsi rallil valitsevad plusskraadide tõttu keerulised olud. Eriti mõjutab see tagapool startivad JWRC sõitjaid. Teed on pehmed ja jää alt on kruus välja tulnud. See aga sööb rehve. „Olud on tõesti rasked, mõistlik on lihtsalt teel püsida," märkis Poom. „Hommikul esimene kiiruskatse oli päris kruusane, teine läbimine tuleb ilmselt väga hull - läheb kruusal sõitmiseks."

Eile lumehange kinni jäänud Ken Torn on JWRC arvestuses 11. kohal. Probleeme oli tal ka täna. Käiguskastist jooksis õli välja. Õnneks jõudis ta siiski hooldusalasse. „Kast vahetatakse ära, sõites tegi see juba päris hullu häält," sõnas Torn.