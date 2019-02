DELFI ROOTSIS | Järveoja: sellistes oludes võib asi väga kergelt hapuks minna

Päeva lõpetuseks hooldusalase jõudes kinnitasid nii Tänak kui Järveoja nagu ühest suust, et kiiruskatsete teistkordne läbimine ei pakkunud vähimatki naudingut.

„Sellistes oludes võib asi väga kergelt hapuks minna, nagu oli näha Sebastien Ogier' puhul. (Ogier sõitis teelt välja katkestas - toim.) Ott sõitis aga ilusasti ja puhtalt," hindas Järveoja. „Kiiruskatsel oli tunne, et mingit erilist aega ei tule, aga lõpuks olid tulemused ikkagi korralikud. Eriti veel arvestades seda, milline oli meie stardipositsioon."

Tänak ennustas juba pärast kiiruskatsete esimest läbimist, et pärastlõunane ring tuleb keeruline. Nii ka oli. Ees sõitnud mehed kaotasid aega, tagapool startinud sõitjad olid kiiremad. Nii kerkiski liidriks Suninen, Tänakust sai ette ka tiimikaaslane Jari-Matti Latvala. Päeva viimasel kiiruskatsel sõitis aga Latvala teelt välja ja jäi lumehange kinni.

Seega on pärast avapäeva kõige kõrgemas mängus just Tänak ja esimesel päeval mugavamat stardipositsiooni nautinud Suninen. Hyundai piloot Andreas Mikkelsen on kolmas, kaotades Suninenile 17,8 sekundit. „Alati võib ju arutada, et Suninenil oli parem stardipositsioon, aga homme oleme võrdsetes tingimustes ning alles siis on näha, kas ta sai täna eelist või mitte," lausus Järveoja. „Midagi kindlat pole ka järgmistega. Homme tuleb pikk päev ning paarkümmend sekundit pole suur vahe. Gaasi ei saa igatahes maha lasta."