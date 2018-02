DELFI ROOTSIS | Järveoja: mõnda kurvi ei suuda maailmas keegi kiiremini sõita kui Ott seda tegi

Ott Tänak ja Martin Järveoja olid Rootsi ralli teise päeva esimesel osal vaieldamatult kõige kiiremad mehed rajal.

„Kohati on ikka päris raju... Paar kohta olid sellised, et maailmas ei suuda ükski inimene neid kurve kiiremini sõita kui Ott seda tegi," rääkis Järveoja. „Mees ikka oskab seda värki. Kui sellises olukorras pilooti usaldad, tekitab see ka endas enesekindlust."

Järveoja sõnul polnud neil täna hommikul startides erilist plaani. Sõita tuli vastavalt sellele, kuidas teeolud lubasid ning tulemused näitavad, et see õnnestus päris hästi. „Eile ei saanud sõidust mingit mõnu, täna oli aga juba nauditav," märkis ta.

Tänaku sõnul oli eilse keerulise päeva järel oluline sõita oma enda enesetunde parandamise nimel. „Läksime maksimumi peale, et näha, kas oleme võimelised siin võidu sõitma. Seda oli vaja just enesetunde jaoks," selgitas Tänak. „Selle käigus õpime autot tundma ja proovime erinevaid asju."

Tänaku hinnangul on kiiruskatsete teistkordne läbimine keerulisem. „Tee ei lähe pehmemaks, vaid vahepeal rajal sõitnud masinate sõidujälg jälg ei sobi WRC-autole. Olukord võib olla sarnane, nagu eile," nentis ta.

11. kiiruskatse järel asuvad Tänak ja Järveoja 8. kohal. Liider Thierry Neuville'le kaotatakse 1.12,8.