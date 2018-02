DELFI ROOTSIS | Järveoja: kui tahad tiitli eest võidelda, on sellised päevad paratamatus

Rootsi MM-ralli avapäeva järel 9. kohal asuvad Ott Tänak ja Martin Järveoja maksid lõivu hooaja avarallil saavutatud kõrge koha eest. Lumistel teedel oli eespool startimine justkui karistuseks.

Monte Carlo ralli võitja Sebastien Ogier on Rootsis avapäeva järel 12., teise koha mees Tänak 9., ning kolmandana lõpetanud Jari-Matti Latvala 8.

„See ongi ralli võlu, et tuleb ette ka selliseid päevi," sõnas Järveoja pärast esimese rallipäeva lõppu. „Kui kiiresti sõita, peab arvestama rallidega, kus tuleb teistele teed puhastada. Kui tahad MM-tiitli eest võidelda, on see paratamatus."

Suure tõenäosusega on esikoha võimalus eestlaste jaoks kadunud. Liider Thierry Neuville'le kaotatakse juba 1.29. Kolmandal kohal asuvast Hayden Paddonist ollakse maas 1.17.

„Võidelda pole siin millegi eest. Hommegi pole stardipositsioon parim... ilmselt läheb nagu täna," nentis Tänak. „Kui mehed tulevad kümnendana, pole teha midagi. Nendega, kes oma ümbruses stardivad, saab ehk võidu sõita."

Samas ei kavatse Tänak midagi niisama ära anda. „Kui kiiruskatsele stardime, üritame ikka maksimumi, see on instinkt. Peab üritama, sest kui õnnestub lõpuks saada Ogier'st mõni punkt, on ka hästi," lisas ta.

Suure tõenäosusega läheb Tänak laupäeval rajale viiendana. Täpselt samalt positsioonilt, nagu täna Neuville. Sõita saab, kuid konkurentidel on ikkagi paremad tingimused. „Natuke parem võiks ju olla, kuid reaalselt vaadates, on kõrgele tõusta keeruline," hindas Järveoja võimalusi.