DELFI ROOTSI RALLIL | FOTOD: Jari-Matti Latvala püstitab võimsa rekordi

Toyota rallitiim tähistas täna oma telgis Latvala rekordimeheks tõusmist. Meeskond oli valmistanud selle puhul tema karjääri kokkuvõtva video.

"See on suur au. Noore poisina rallikarjääri alustades ei olnud see minu eesmärk. Põhisihiks on alati olnud maailmameistriks tulla, kuid see pole siiani õnnestunud," rääkis Latvala.

Soomlane on õnnelik, et uhke tähis täitub just Rootsi etapil. "Rootsi ralli on minu lemmikuks, seal sain ka oma esimese võidu," märkis Latvala.

Kui soomlasel paluti loetleda tänavuse ralli põhikonkurente, nimetas Latvala esmalt Tänakut ja siis Hyundai sõitjat Thierry Neuville`i. Kuna maailmameister Sebastien Ogier peab startima esimesena, Latvala teda kõige ohtlikumate rivaalide hulka ei arvanud.

Soome rallimees võtab Rootsis rekordi üle Hispaania legendilt, kahekordselt maailmameistrilt Carlos Sainzilt, kes osales 196. MM-etapil. Latvala on siiani võitnud 18 rallit ning jõudnud 65 korda poodiumile.

Rootsi ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeva õhtul meie aja järgi kell 21.08.