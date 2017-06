DELFI RALLISTUUDIO | "Võit Sardiinias tõstis Tänaku ka Poolas favoriidiks number üks"

Järjekordne Delfi rallistuudio tuleb täna eriti lõbusas meeleolus, sest lõpuks saime rõõmustada selle üle, et meie mees Ott Tänak oma karjääri esimese võidu Sardiinias ära võttis.

Seega ongi saatejuht Ivar Jurtšenko ja "Mehed ei nuta" trio põhiteemaks just Ott Tänaku edukad sõidud möödunud nädalavahetusel.

Mis siis ikkagi Eesti ralliduole lõpuks võidu tõi? Oli see konkurentide ebaõnn või Tänaku enda külm närv ja õigel hetkel näidatud kiirus? Kas Sardiinia võit lubab loota ja eeldada, et Tänak-Järveoja rahulduvad vaid esikohaga ka järgneval kahel rallil Poolas ja Soomes? Kas Eesti rallimeestel on reaalne unistada ka tänavuse hooaja MM-tiitlist?

Sellele kõigele ja paljule muule meie rallistuudios täna vastust otsitaksegi. Head vaatamist!