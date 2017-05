DELFI RALLISTUUDIO: "Tänak on sel hooajal saavutanud täiesti uue taseme ja peaks igal rallil poodiumikohta sihtima"

Delfi rallistuudio tuleb seekord pisut uues kuues, kui saatejuht Ivar Jurtšenkol aitab Ott Tänaku ja konkurentide sõite analüüsida "Mehed ei nuta" trio koosseisus Tarmo Paju, Jaan Martinson ja otse Portugalist muljeid vahendav Peep Pahv.

Kui alustuseks võetakse kokku Tänakule 4. kohaga lõppenud Portugali ralli, arutatakse ka selle üle, mis on tal seni puudu jäänud rallivõidust - on see ebaõnn, kogemuste puudumine, kehvem tehnika või miski muu?

Lisaks püütakse leida vastus küsimusele, kes on tänavuse rallihooaja kiireim mees, kuidas reageerida sellele, kui Tänak peaks hakkama töötama tiimikaaslase Sebastien Ogieri kasuks ning kas Powerstage'i säärane punktisüsteem on ikkagi õiglane.

Lõpetuseks vaadatakse ette ka tulevastele rallidele ja üheskoos leitakse, et kui Sardiinia ralli Eesti rallimehele ehk kõige paremini ei sobi, võiks Poolas või Soomes juba Tänaku ajaloolist esikohta oodata küll.

Head vaatamist!