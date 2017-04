DELFI RALLISTUUDIO: "Ott Tänak võiks esimesed võidud võtta Soomes või Poolas"

Nagu juba tavaks saanud, võttis Delfi rallistuudio pärast Korsika MM-rallit kokku Ott Tänaku seekordsed sõidud.

Kuigi eestlasele endale seekordne ralli edukas polnud, jagus jututeemasid ka sel puhul küllaga ning saatejuht Marek Lindmaa koos stuudiokülaliste Urmo Aava ja Karl Kruudaga püüdis leida vastuse sellele, mis viis Tänaku väljasõiduni ning kuidas sellisest olukorrast edasi minna.

"Tundus nagu tavaline väljasõit. Lõpuks on kõik sellised olukorrad detailides erinevad. Korsikal muutub asfalt väga palju. Seda on ehitades väga palju jätkatud, lapitud ning vihmaga tuleb lähedal asuvatest mägedest liiva ja muda peale. Kõik üritavad kitsastel teedel lõigata nii palju kui saab. Kui sa pole esimesena rajal, siis piisab ühest autost sinu ees, kes toob liiva teele. Kui hakkad igat kurvi sõitma mõttega, et see on libe, ei jõua sa kuhugi," kommenteeris Aava.