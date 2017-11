DELFI RALLISTUUDIO | Kuidas hinnata Tänaku hooaega? Kas Ogier võib MM-sarjast välja astuda?

Järjekordses Delfi rallistuudios analüüsiti Ott Tänaku ja konkurentide sõite Austraalia rallil. Muidugi võeti kokku ka kogu lõppenud hooaeg ja vaadati ette uuele aastale.

Põnevaid küsimusi on igatahes järgmise hooaja eel õhus mitmeid. Kui kiire saab olema Ott Tänaku istumise all olev Toyota? Mis saab Sebastien Ogierist? Milline tiim/sõitja on uue hooaja favoriit? Nendele ja mitmetele teistele küsimustele seekordses rallistuudios vastust otsitigi.

Head vaatamist!