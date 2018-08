DELFI RALLISTUUDIO | Kas Tänak on tõesti tiitlikursil või jääb aega väheks?

Olukorras, kus Tänak on kahel järjestikusel etapil võimu näidanud, on põhiküsimus see, kas järelejäänud rallidest ikka piisab, et täituks Saaremaa rallispetsi suur unistus maailmameistritiitlist. Lisaks arutleti saates, mis on lahti Thierry Neuville'iga ning kuulati kohapeal viibinud Jaan Martinsoni muljeid kohalikust elust-olust ja ralli korraldusest.

