DELFI RALLISTUUDIO | Kas MM-hõbedat jahtiv Tänak vääriks ka Eesti aasta meessportlase tiitlit?

Järjekordses Delfi rallistuudios analüüsiti Ott Tänaku ja konkurentide sõite Kataloonia rallil.

Muuhulgas arutati selle üle, kas MM-sarja üldarvestuses teiseks tõusnud Ott Tänak vääriks aasta lõpus ka Eesti parima meessportlase tiitlit.

Kui reaalne on aga eestlasel veel tiimikaaslast Sebastien Ogieri püüda? Millises tiimis võiks Tänak sõita uuel hooajal? Need ja mitmed teised põnevad küsimused saavad vastuse just Delfi rallistuudios.