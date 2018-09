DELFI RALLISTUUDIO | Kas kolm järjestikust võitu on Tänaku peamiseks tiitlipretendendiks tõstnud? Mis võib säärases olukorras toimuda eestlase peas?

See tähendab, et olukorras, kus hooaja lõpuni on jäänud kolm rallit, jääb eestlane MM-sarja üldliidrist Neuville'ist maha vaid 13 punktiga. Ühtlasi möödus Tänak valitsevast maailmameistrist Ogierist, kes jääb omakorda Eesti rallimehest maha 10 punktiga.

Keda võiks säärases olukorras pidada favoriidiks MM-tiitlile? Punktides on edu olemas küll Neuville'il, teisalt on Tänak võitnud viimased kolm rallit ning Ogier sõitnud viimase kuue ralliga välja vaid ühe poodiumikoha.

Muidugi ei saanud mööda vaadata ka tõeliselt põnevast stsenaariumist, mis Türgis möödunud nädalalõpul lahti rullus - kuigi avapäeva järel tundus, et Tänak on esikohamängust väljas, tõstsid konkurentide katkestamised ta järjepanu ülespoole ning pühapäeva pärastlõunal saigi eestlane järjekordset rallivõitu tähistada.

Head vaatamist!