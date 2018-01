DELFI PRANTSUSMAAL | Ott Tänak: Ogieri puhtalt sõiduga püüda on keeruline

Viie katse järel Monte Carlo rallil teist kohta hoidev Ott Tänak tunnistas, et puhtalt sõiduga liidrit Sebastien Ogieri enam ei püüa.

Ralli teisel päeval ühe katse võitnud, korra kolmandat ja korra teist aega näidanud Tänak rääkis hoolduspausile jõudes, et tunneb end autos üldiselt mugavalt, kuid näeb ka kohti, kus saaks masinat veel paremaks teha.

"Kokkuvõttes tundub seis paljulubav. Hea märk on see, et ma tunnen, kus saaks veel midagi paremaks teha. Mõnes aspektis tundub auto juba väga kena. Selles punktis on hea olla," rääkis ta.

"Nagu seni oleme näinud, on olnud väga keeruline ralli. Mõned mudased teed, ettearvamatu, naga alati. Teise katse puhul ootasime, et lõpp on vihmasem ja algus kuivem, aga tegelikult oli vastupidi. Mis iganes rehvivaliku me ka tegime, peame tõdema, et alati ei saa teha täiuslikku valikut."

Sebastien Ogier edestab oma endist tiimikaaslast Tänakut 40,4 sekundiga. Tänak omakorda juhib Dani Sordo ees 7,1 sekundiga.

"Ogieri puhtalt sõiduga püüda on keeruline. Aga see on Monte, siin võib alati kõike juhtuda. Tähtis on järjepidevalt edasi panna ja tempot hoida. Loodame veel autot parandada. Eesmärk on saada autos parem tunne ja korjata kogemusi."

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas: "Ei olnud kõige hullem päeva algus. Võib öelda, et Ott on ikkagi Toyotaga sina peale saanud. Tühja koha pealt nii suurt kiirust näidata pole võimalik. Päeva teisel poolel tuleb olla tähelepanelik, sest teele on toodud sodi ja mõned kohad võivad olla keerulised."