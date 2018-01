DELFI PRANTSUSMAAL | Martin Järveoja: 15 sekundit pole homsetes tingimustes mingi vahe!

Ott Tänak ütles Monte Carlo ralli teise päeva lõpus, et viimse piiri peal pole vaja enam esikoha nimel võidelda, sest nagu senised päevad on näidanud, võib vahelduvates oludes mägiteedel juhtuda kõike.

"Õppisime täna palju. Pean ütlema, et oli hea enesekindlust juurde saada. Õpime kogu aeg midagi ja saame autoga paremini tuttavaks. Täna on hea magama minna. Homme jätkame seda, mida oleme siiani teinud. Nagu näeme, tuleb palju vigu ette. Peame olema kavalad. Suruda pole rohkem vaja. Siin ei võida ainult puhta kiirusega. Võidab see, kes on järjepidevam, targem, teeb õigeid otsuseid," rääkis Tänak, kes hoiab kaheksa kiiruskatse järel teist kohta, kaotades liider Sebastien Ogierile vaid 14,9 sekundiga.

Kaardilugeja Martin Järveoja kirjeldas päeva kolme viimast katset: "Teine katse oli päris ekstreemne. Kohati olime mõlemad nii-öelda reisijad. Teel oli hästi palju muda ja kunagi ei teadnud, kus pidamist on ja kus ei ole."

Järveoja 15-sekundilisest kaotusest Ogierile: "Nägin pool tundi tagasi ilmateadet, mis lubas homseks kõva lumesadu. Tuleb korralik lumeralli. Neis tingimustes pole 15 sekundit mingisugune vahe! Isegi meie selja taga oleval Sordol on hea õnne korral võimalus olemas. Rõõmu teeb see, et Esapekka [Lappi] ja Jari-Matti [Latvalaga] võrreldes on meie autos hoogu küll ja veel!"

Üldseis pärast 8. katset: 1. Ogier 2:07.15,4, 2. Tänak +14,9, 3. Sordo +59,7, 4. Lappi +1.09,9, 5. Latvala +1.10,1, 6. Meeke +2.45,5, 7. Bouffier +3.34,6, 8. Evans +4.01,7, 9. Neuville +4.04,1, 10. Breen +5.06,6.