DELFI PORTUGALIS | Tänak testikatsest: autot me ei puutunud

Ott Tänak ja Martin Järveoja näitasid Portugali ralli teistikatsel 8. aega, kuid vähimatki probleemi selles ei näinud.

„Auto oli selline nagu soovisime juba rallieelsel testil," märkis Tänak. „Testikatse on kiiruskatsetest erinev, seepärast me autot ei puutunud, vaid tuunisime muid seadeid."

Testikatse kiireim oli Tänaku meeskonnakaaslane Jari-Matti Latvala. Tänak kaotas talle täpselt sekundiga.

Tänak ja Järveoja läbisid testikatse neli korda ning ralli hooldusalasse naastes rääkis Tänak pikalt Toyota tiimi inseneridega. Eelmise MM-ralli Argentinas võitnud saarlane kinnitas, et kahe ralli vahel ei teinud nad auto juures kuigi suuri muutusi. „Tahaks loota, et sarnane masin töötab ka siinsetel teedel," sõnas ta.

Tänaku sõnul on Portugali ralli kiiruskatsete teed väga kuivad ning pinnasel on palju lahtisi kive. Kolmas stardipositsioon pole seega väga mugav. „Mõnedes kohtades on teedele liiva peale pandud, kuid eks ole näha, mis ralli ajal tegelikult toimub," lausus Tänak. „Tegelikult on ees startides teise ringi läbimine hullem kui esimene. Vahepeal sõitvad väiksemad autod tekitavad meie jaoks vale sõidujoone. Ilma sõidujooneta on isegi lihtsam sõit, kui vales joones."

Portugali MM-ralli esimene kiiruskatse sõidetakse täna õhtul. Tõeline ralli läheb lahti homme.