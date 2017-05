DELFI PORTUGALIS: Ott Tänak: olen rahul, et auto laiali ei kukkunud

Portugali MM-ralli avapäeva järel liidrikohal asuv Ott Tänak oli hooldusalasse jõudes õnnelik, et auto ikkagi teda ja kaardilugeja Martin Järveojat kohale tõi. „Hea, et auto laiali ei kukkunud. Kuuendal kiiruskatsel läks esiõõts puruks. Õnneks ei kukkunud see küljest ära," selgitas ta. „Rada oli halb, lööke tuli päris palju ja üks nendest venitas õõtsa välja."

Tänak ja Järveoja püüdsid järgmise kiiruskatse eel autot parandada, kuid heasse korda seda ei saadud. „Jooksud olid paigast ära ja sõita väga keruline," nentis Tänak. „Tegelikult pidanuks me viimasel pikal kiiruskatsel olema kiiremad, kuid tuleb olla rahul, et me Sebastien Ogierile nii vähe kaotasime."

Järveoja lisas, et päeva lõpus oli autoga tõesti raske sõita. „Pidurdamisel kiskus masin vasakule, kiirendades paremale," kirjeldas ta. Järveoja jaoks on tegemist erilise olukorraga, veel kunagi varem pole ta nii kõrgel tasemel rallit juhtinud. „Tagaisteel hooldusalasse küsis Ott, kas olen kunagi rallit juhtinud. Vastasin, et ainult Saaremaa rallit."

Kuigi Portugali ralli teisel ringil pudenesid suurest mängust Jari-Matti Latvavala, Kris Meeke ja Hayden Paddon, on avapäeva järel tipus ikkagi väga tihe. Tänak juhib, Daniel Sordo kaotab talle 4,6, Sebastien Ogier 5,0, Therry Neuville 11,1, Craig Breen 12,9 ja Elfyn Evans 18,3 sekundit. Laupäeval sõidetakse küll vaid kuus kiiruskatset, kuid kiiruskatsete kilometraažilt on päev pikem kui reede.

„Hommikul tundus, et asjad lähevad lihtsamalt, kuid pärastlõunal muutus kõik jälle keeruliseks. Võidusõit on tihe, saab olema väga huvitav," nentis Tänak, kes sai teiseks päevaks kõige mugavama stardikoha. „Auto oli üldiselt päris hea - see on aasta esimest korda, kui oleme ideaalile lähedal."

Laupäeval sõidetakse kuus kiiruskatset, neist pikim on 37 kilomeetrit. „See on suhteliselt siledal teel, vaevalt seal väga suured vahed tulevad," hindas Järveoja. Seevastu kolmas ja kuues (kolme kiiruskatset läbitakse kaks korda - toim.) kiiruskatse on ettearvamatumad. „Seal kipub tee roopaliseks ning sellega võib kaasneda igasuguseid üllatusi," lisas ta.