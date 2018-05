DELFI PORTUGALIS | Ott Tänak: mootor on katki, me ei saa ka homme jätkata

Portugali rallil teisel kiiruskatsel auto lõhkunud Ott Tänak teatas hooldusalasse jõudes, et ei saa paraku ka homme võistlust jätkata.

"Meil oli mootoriprobleem ja pidime katkestama. Radiaatoris oli leke. Autoga polnud võimalik edasi sõita," rääkis Tänak WRC otseülekande reporterile.

"Tee on kivisid täis. Mitte ainult üks, vaid väga palju. Väga kummaline õnnetus. Olen väga vihane. Kahjuks ei saa me ka homme enam sõita, sest mootor on katki."

Delfile lisas Tänak, et esialgne otsus homse kohta tehti mootori andmete järgi. Tiim ootab veel ära, kuni auto boksi tuuakse, kuid jätkamise tõenäosus on sisuliselt olematu.