DELFI PORTUGALIS: Ott Tänak: katset võita on väga keeruline, tase on väga kõva

Portugali MM-rallil esimese täispika võistluspäeva poole peal kolmandat kohta hoidva Ott Tänaku sõnul võib ta senise sõiduga rahule jääda.

"Idee poolest oli kõik okei, sujus. Autoga võib-olla ei olnud päris rahul kaks esimest katset - suhteliselt palju alajuhitavust oli ja see kulutas võib-olla liiga palju esirehve, aga tegime väikesed muudatused viimaseks katseks ja tundus, et toimis," sõnas Tänak meediatsoonis.

Ralli jätkub küll Jari-Matti Latvala juhtimisel, kuid vahed on imeväikesed: Kris Meeke kaotab soomlasele vaid 0,5 sekundiga ning Tänak 1,2 sekundiga, veel 0,2 sekundi kaugusel on Craig Breen. "Enamik sõitjaid sõidab väga kiiresti ja konkurents on tihe. Ilmselgelt ei tule lihtsalt midagi. Ise tundsin, et sõitsin okeilt, aga katset võita on väga keeruline. Midagi ei ole öelda, tase on väga kõva."

"Lõpuks on oluline hea rütm saada. Eks vaatame, mis meil pärastlõunal õnnestub."

Pärastlõunasel sessioonil on kavas viis katset, millest kaks on publikukatsed. Muutuvate teeolude tõttu tuleb ka autot ümber seadistada. "Üldiselt muudame suhteliselt palju. Kuna tee läheb teisel ringil palju halvemaks, siis peab autot rohkem kaitsma ja eks näis, mis rehvidega saab. Mingid ideed on," lisas Eesti ralliäss.