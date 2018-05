DELFI PORTUGALIS | Ken Torn: kiiruskatsete teine läbimine tuleb ellujäämiskursus

Portugali MM-ralli avapäeva esimese ringi järel hoiavad Ken Torn ja Kuldar Sikk Juunior WRC arvestus 2. kohta.

Võrdsete masinatega sõitvate juunioride tipus on seis pingeline. Torn kaotab liidrikohal olevale rootslasele Emil Bergkvistile 11,2 sekundiga. Kolmandal kohal olevat teist rootslast Denis Radströmi edestab ta omakorda vaid 0,3 sekundiga.

Torn lubab kiiruskatsete teisel läbimisel oma koha eest võidelda. „Kindel on see, et rootslastele ei taha me niisama midagi kinkida. Püüame anda endast parima ja tervena tagasi jõuda," sõnas ta.

Just auto tervena hoidmine on Portugali rallil üks võtmesõnu. Teeolud on keerulised, eriti võistlejate rivi lõpus sõitvate juuniorite jaoks. „Juba esimene läbimine oli selle auto jaoks raske. Teisest läbimisest saab ellujäämiskursus. Kruusa alt tuleb välja väga kõva pinnas ja kivid," selgitas Torn. „Tee on ikka päris katki. Tuleb ennast tagasi hoida, et jääks üllatuste korral reaktsiooni aega."

Torni ja Siku kiirust pärsib pisut ka probleem auto piduritega. „Niisama maanteel sõites on kõik korras. Kiiruskatsel läheb aga pärast teist või kolmandat kurvi piduripedaal pehmeks. Eriti keeruline on mäest alla liikumine," kirjeldas Torn.