DELFI POOLAS | Tänak: vihm võib anda ees sõites eelise

Poola MM-ralli testikatsel teist tulemust näidanud Ott Tänak ja Martin Järveoja jäid auto seadistuse proovimiseks mõeldud raja läbimisel tehtud tööga rahule.

„Proovisime vihmaste olude jaoks sobivat seadistust," sõnas Tänak. „Metsavahelisel lõigul kippus tee mudaseks, kuid erilisi üllatusi polnud. Hea, et saime märgades oludes sõita, sest sellistes tingimustes pole me testinud. Kui ralli ajal sajab vihma, on meil nüüd valikud olemas."

Öösel möllanud äikesetorm muutis testikatse märjaks ja libedaks. Vihma lubatakse ka ralli ajal. „Mullane ja liivane pinnas hoiab vett kinni ja tee muutub sellest libedaks," selgitas Järveoja. „Pärast testikatse esimest läbimist vahetasime amortisaatoreid ja teine variant oli parem." Tänak lisas, et kuigi teise ja kolmanda läbimise vahel hooldusalas ei käidud, tegid nad vahepeal auto juures siiski muudatusi.

Enamus tippsõitjaid piirdusid kolme läbimisega. „Tee muutus juba pehmeks, rohkemaks sõitmiseks polnud vajadust," märkis Tänak.

MM-sarjas hoiab Tänak 3. kohta ning seega peab ta homme startima võistlusele kolmanda autona. „Vihm võib olla meile isegi kasulik. See pakib tee kokku ja ees võib tekkida väike eelis," selgitas ta.

Poola MM-ralli algab täna õhtul Eesti aja järgi pisut peale kella kaheksat Mikolajki publikukatsega.