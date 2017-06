DELFI POOLAS | Tänak: avapäeval polnud midagi nautida

Poola MM-rallil avapäeva järel teisel kohal asuv Ott Tänak nentis, et keerulistes oludes, kus vihmast pehmeks muutunud teedele tekkisid sügavad roopad, polnud rallisõidu naudingust juttugi.

„Tee oli põhjatu ja värske muda peal. Vesiliugu tekkis päris tihti. Isegi poolkõvalt sõites, oli keeruline riske ära hoida," võttis Tänak rallipäeva kokku. „Olud olid muutlikud, pakkusid üllatusi ning ette tuli ka keerulisi olukordi. Nautida ei olnud siin midagi."

Kaardilugeja Martin Järveoja oli paarimehega päri. „Väga raske on naudingut tekitada, kui suvalises kohas läheb autol külg ette," sõnas ta. „Aga oleme siin ja raske päev on seljataga. Nagu Ott ütles pärast viimast kiiruskatset, et täna on alles reede ja kaks pikka päeva ootavad veel ees."

Tänaku sõnul mängis ralli avapäeval vihm ees sõitnute kasuks. „Kuiva ja päikesega, poleks me siin praegu samas seisus," arvas ta. Laupäeval stardivad 15 esimest pööratud järjestuses ning vihmasaju jätkudes satuvad liidrid katse esmakordsel läbimisel ebasoodsasse seisu. Tänak ei näe selles probleemi, sest avapäev näitas, et tagapool olijad ei suuda liidritele ohtu valmistada.

Poola ralli avapäeva järel juhib Thierry Neuville. Tänak kaotab 1,3 ja Jari-Matti Latvala 6,6 sekundit. Neljandal kohal asuv Sebastien Ogier jääb liidrist maha juba 35,1 sekundit.

Oma esimest WRC-rallit sõitev Raul Jeets on koos kaardilugeja Kuldar Sikuga WRC 2 arvestuses 8. kohal.