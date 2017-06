DELFI POOLAS | Ott Tänak: sõitsime päeva esimesel katsel põhupalli, ei midagi erilist

Poola rallil viie kiiruskatse järel kolmandat kohta hoidev Ott Tänakul oli tänase päeva esimesel poolel kaks väiksemat intsidenti - teisel katsel sõitis ta heinapalli otsa, viienda katse alguses suretas mootori välja.

"Ei midagi erilist. Lihtsalt põhupall," ei teinud Tänak väiksest eksimusest suurt numbrit teha.

Öö läbi ja veel praegugi sadav vihm on Poola kruusateed muutnud mudaseks, mis tähendab, et eelis on eespool startijatel. Tänak stardib tänastele katsetele kolmandana. "Olud on päris põnevad, jah. Pikalt on järjest vihma sadanud ja isegi kruusateed hakkavad mudaseks minema. Palju on libedaid kohti. Keeruline on ka see, et olud muutuvad pidevalt. Auto toimib üldiselt hästi, pole probleemi. Teiseks ringiks peame üht-teist muutma, aga ei midagi suurt," sõnas Tänak Eesti ajakirjanikele.

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas: "Viienda käigu kurvis tuleb vahepeal käsipiduriga kaasa aidata. Kõige hullem on see, et viis kurvi võivad ollad väga okeid, järgmised viis aga väga mudased. Seda õigesti hinnata on keeruline. Taganttulijate ajad on selgelt kehvemad, aga raske hinnata, mitmendast autost eespool startijate eelis ära kaob. Muidu on kõik tipp-topp! Üritame nautida nii palju kui sellise ilmaga võimalik. Tahaks juba kuiva. See on ikka ebamugav."