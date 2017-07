DELFI POOLAS | Autot hästi tundev Tänak tegi kõik, et tagatiiva kadumist kompenseerida

Poola MM-rallil tabas Ott Tänakut ja Martin Järveoja ebaõnn, kui nende Ford Fiesta WRC autol tuli küljest masina aerodünaamika seisukohalt ülioluline tagatiib. Vaatamata sellele lõpetasid eestlased ralli eelviimase päeva 2. kohal.

Ralli seisukohalt olulised sündmused leidsid aset 16. kiiruskatsel. Senine liider Thierry Neuville autol purunes rehv ja ta kaotas paarkümmend sekundit. Kolmandal kohal asunud Jari-Matti Latvala pidi katkestama ning Tänaku autolt rebenes tagatiib.

„Sirge peal oli teel väike lohk, kiirus oli suur ja tuul surus kõvasti," kirjeldas Tänak masina tagatiivale mõjunud jõudusid. „Sain aru, et midagi juhtus. Sekundiga välja ei mõtelnud, mis täpselt, kuid viie sekundiga sain aru. Selle kiiruskatse lõpuni pidime sõitma ettevaatlikumalt ja iga nuki peal natuke pidurdama."

Enne järgmist kiiruskatset panid Tänak ja Järveoja mängu oma teadmised auto käitumisest. „Püüdsime juhtunut kuidagi kompenseerida. Lõime eest spolerid maha ja reguleerisime amortisaatoreid," kirjeldas Tänak. Nii püüti saada auto tagumist otsa madalamaks ja nina tõsta. „Natuke õnnestus asja parandada, kuid tagatiib on asi, milleta sõites pole võimalik midagi heaks muuta. Tänavuse hooaja autode juures on see eriti oluline."

Järveoja lisas, et Poola ralli rohketel trampliinidel ja nukkidel tekkis pidevalt tunne, et auto tahab end keerata üle nina. „Arvasime enne pikka kiiruskatset, et kaotame sellise masinaga rohkem, kuid väga suureks vahe ei läinudki. Sõitsime sellistes oludes maksimumi piiril," märkis ta.

Neuville'il õnnestus siiski kolme kiiruskatsega rehvi purunemisega käest antud sekundid tagasi võita ning enne homme sõidetavat nelja viimast kiiruskatset juhib ta Tänaku ees 3,1 sekundiga. Kolmandal kohal asuv Hayden Paddon jääb Tänakust maha omakorda 22,4 sekundit.

„Meie poolt vaadatuna oli õnneks ka teistel ebaõnne ja kõik on veel lahtine. Pühapäeval ootab ees pikk päev keeruliste kiiruskatsetega," sõnas Tänak.