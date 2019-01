DELFI MONTE CARLOS | Tulivihane Mäkinen: Otilt rööviti liidrikoht. Kes vastutab!?

Korraldajad otsustasid hommiku esimese katse ära jätta, sest liiga palju publikut oli ohtlikul lõigul rajale liiga lähedal. Mäkinen oli otsuse üle maruvihane - tema meelest oleks tulnud kõik kolm hommikust katset tühistada. "Kogu meie rehvistrateegia oli üles ehitatud tänasele esimesele kiiruskatsele. Me oleks seal võitnud kõiki minutiga, aga kaotasime hiljem hoopis pool minutit. Otilt võeti ära liidrikoht ja kui me selle jama pärast kaotame hooaja lõpus meistritiitli, siis kes vastutab?" põrutas Mäkinen.

"Korraldajad oleks pidanud ära jätma kõik kolm katset, sest Monte on ainus ralli, kus rehvistrateegia pannakse paika kogu ringi kohta. FIA bossid ei saa senimaani aru, et ralli toimub Monte Carlos. Ma ei kavatse enam FIA miitingutele ja üritustele minna, mind ei huvita. See on minu vaikiv streik!" lisas Toyota boss. "Hyundai on mõistagi õnnelik, et korraldajad säärase jama kokku keerasid. Keegi pole süüdi selles, et katse ära jäeti, aga siis tulnuks ära jätta ka teised katsed."

Ka Ott Tänak oli katse ärajäämise üle nördinud. "Kui esimene katse ära jäi, siis teadsime, et nii juhtub ja me kaotame kõvasti aega. Monte Carlos tehakse rehvivalik kompromisse silmas pidades. Meie eesmärk oli esimesel katsel kiire olla. Sõita on veel palju ja midagi ei ole otsustatud. Kogu tänane hommik oli meie vastu."