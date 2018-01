DELFI MONTE CARLOS | Tommi Mäkinen: kõik olid Tänaku kohanemise kiiruse üle üllatunud

Ott Tänaku meeskonna Toyota juht Tommi Mäkinen jäi Monte Carlo ralliga mõistagi väga rahule ning seda isegi pärast Esapekka Lappi õnnetut punktikatset, kui soomlane neljandalt kohalt seitsmendaks langes.

"Kui sa tuled Monte Carlos teiseks ja pead lahingut kodus kihutava Sébastien Ogieriga, pead autot väga hästi tundma," kiitis Mäkinen.

"Tänak suutis nelja testipäevaga auto selgeks saada. Kõik olid äärmiselt üllatunud. Samas kinnitas Tänaku võistlusinsener, et eestlasega on väga lihtne töötada, sest ta jagab suurepäraselt asja."

Soomlasest tiimibossi sõnul on hea näha, et Toyota on tänavu võimeline võistlema ka meeskondliku tiitli nimel.

"Pärast Monte Carlot võib öelda, et võitleme mõlema tiitli pärast. Tänak ja Latvala on kiired ja motiveeritud, meie koosseis on väga hea selleks, et meeskondlikuks tšempioniks tulla."

Rootsi ralliks on Toyota ootused mõistagi veel kõrgemal - mullu võitis seal Jari-Matti Latvala, kes ei taha vähemaga leppida ka tänavu. "Rootsis on Toyota kahtlemata hea. Latvala tahab seal väga-väga võita ja ma usun, et tal tuleb Tänakuga äärmiselt tõsine lahing," lootis Mäkinen.