DELFI MONTE CARLOS | Tänak: tänavu olen enesekindlam

„Juba aasta algus oli rahulik, tegime testid Rootsi ralliks – Monte Carloks ei õnnestunudki autot katsetada, sest testipäevi vähendati – ja olen saanud palju kodus olla,” rääkis Tänak. „Olen ka enesekindlam kui eelmisel aastal, kui valitses teadmatus. Nüüd tean, milline seis autoga on ja inimesed pole võõrad. Ent samas palju see kaasa ei aita, sest tase ja konkurents on endiselt kõva.”

Tänaku sõnul on sel aastal eesmärgiks MM-tiitel, aga seda on keeruline saavutada, kui rallisid ei võida. Mis tähendab, et lõppkokkuvõttes on ta strateegia sama, nagu alati. „Igal võidukihutamisel on sihiks esikoht, ent kui olukord muutub, keskendun sellele, et võtat võimalikult suuri punkte,” sõnas Tänak.

Suurimad rivaalid on jäänud samaks, kinnitas Tänak: „Thierry Neuville ja Sebastien Ogier on need, kes hakkavad meistritiitli pärast heitlema.”