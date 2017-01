Ott Tänak (M-Sport) alustas Monte Carlo ralli kolmandat võistluspäeva viienda ja neljanda ajaga ning kinnitas, et ei sõitnud maksimumkiirustel.

„Päeva algus oli ekstreemne,“ sõnas Tänak. „Rehvivalik polnud ehk väga vale, aga samas mitte parim.“

Tänak ja ta tiimikaaslane Sebastien Ogier otsustasid alla panna erisugused rehvid – vasak esimene ja parem tagumine naeltega talverehvid ning teisel diagonaalil slickid.

„Esimese katse alguses oli puhas asfalt ja me kulutasime naelad täiesti ära,“ rääkis Tänak. „Siis algas lumi ja poleeritud jää. Kurvides oli lund teele sõidetud ning slickidega oli keeruline rajal püsida. Sõitsime turvaliselt, riske võtmata. Ka autol on pisiprobleeme. Arvan, et Ogieri kaotus on samuti tingitud rehvidest. Nüüd tuleb nuputada, mida korduskatsetel alla panna.“

Täna on rallil veel ees kolm kiiruskatset.

