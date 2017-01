Monte Carlo rallile saabunud ajakirjanikud pressisid de Paris kohvikus toimunud esitlusel M-Spordi põhisõitjalt Ott Tänakult välja tema suure soovi.

„Eks ma jah, pärast mullust valusat kaotust Poolas tahaksin lõpuks esikoha koju tuua,“ möönis Tänak. „Meeskondlik MM-tiitel? See on pigem tiimi siht, võidusõitja jahib individuaalset.“

Tänak kaotas neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier' tulekuga M-Spordis esisõitja koha. „See ei häiri mind,“ kinnitas Tänak. „Tegelikul tuli Ogier minuga ühte tiimi just õigel ajal, sest saan temalt kõvasti õppida. See on märgatavalt parem, kui peaksid ise tiimikaaslast õpetama. Ja konkurents on see, mis edasi viib.“

„Lahe mees,“ kirjeldas Tänak Ogieri. „Sõbralik ja väga avatud. Tundub, et ta ei jäta midagi endale, vaid annab meelsasti nõu, vastab kõigile küsimustele. Temaga on väga tšill koostööd teha.“

Monte Carlo ralli esimene kiiruskatse (21,25 km) algab Eesti aja järgi kell 21.14.