DELFI MONTE CARLOS | Tagasihoidlik Ogier: püüan teel püsida ja vigu vältida

Hommikusel testikatsel sai üle mitme aasta taas Citroëni meeskonnaga liitunud Ogier teise koha, kuid jäi rahulikuks. „Hommikune kiirus ei tähenda midagi, olud olid lihtsad. Õige ralli algab õhtul,” selgitas ta.

„See on uus Monte Carlo ralli – paljusid kiiruskatseid pole ma varem sõitnud – uue autoga... Eesmärk on teel püsida ja vigu vältida.”

Testikatse näidanud Ogier’ sõnul seda, et Citroëni ralliauto kallal on vaja tööd teha, kuid kiirust on sel küll.