DELFI MONTE CARLOS | Soomlased hädaldavad: Mäkinen ei luba Latvalal maailmameistriks tulla

Monte Carlo ralliga algaval hooajal on stardis kolm soomlast: Latvala, Esapekka Lappi ja Teemu Suninen, kuid eriti tugevalt neile pöialt hoida ei tasu, sest tšempioniks ühtki neist ei kroonita.

Kõige suurem küsimärk on 13. hooaega WRC sarjas alustava Latvala kohal. Eelmise hooaja suurepärane lõpp näitas, et ta võiks olla tšempionisoosik, eriti kui näitaks kohe Monte Carlos tiimikaaslasele Ott Tänakule koha kätte.

Paraku kinnitab Mäkinen jätkuvalt, et meeskonna esisõitja on Tänak, keda Latvala ja Kris Meeke peavad abistama.

Citroënil ja Hyundail on sarnane taktika põhjendatud, sest neis tiimides leidub vaid üks võidusõitja – vastavalt Sebastien Ogier ja Thierry Neuville – kes võiks MM-sarja võita, tõdeb YLE. Toyotas on aga olukord teine, seal on teisedki võimelised suurde mängu sekkuma.

YLE leiab, et kõige vähem vajab ralli MM-sari tiimikorraldusi, sest võitlus peab käima mees-mehe vastu ning loodab, et varem paika pandud strateegia võib puruneda enne, kui kevadel pungad puhkevad.

Lõpetuseks arutletakse, milline on võimalus, et Latvala tiimikorralduste vastu streikima hakkaks. Meenutatakse Mäkineni aktsiooni aastast 1995, kui liidrina kihutanud vastsel Mitsubishi sõitjal paluti Rootsi rallil Kenneth Eriksson endast viimasel kiiruskatsel mööda lubada. Mäkinen parkis auto demonstratiivselt minutiks lõpusirgele. Ehk siis Mäkinen mõistaks, kui tema hoolealane meelsust väljendaks.